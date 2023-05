Kijk eens door een andere bril naar Oostburg en je ziet een andere stad: ‘Met deze tocht ga je de stad waarderen’

,,Wie zich echt verdiept in Oostburg, weet dat de stad een heel grote geschiedenis heeft.” Guus Langeraert brengt de boodschap met een overtuiging waarin je direct de oud-leraar in hem herkent. Samen met de inmiddels overleden Ferry de Smet heeft hij de verhalen voor de nieuwe wandeltocht geschreven. Wandelaars vinden die teksten door QR-codes te scannen op de telefoon. Dan verschijnt een lijvig stuk over de geschiedenis van meerdere alinea’s ondersteund door allerlei foto’s, maar Guus had nog veel meer willen vertellen. ,,Op zo’n website ben je beperkt in de ruimte die je hebt.”