Jonge ‘geldezel’ riskeert 10 maanden gevangenis: “Het leek me makkelijk geld”

De twintigjarige Eeklonaar zat in geldnood toen een kennis hem wijsmaakte dat hij veel geld kon verdienen als hij hem zijn bankkaart en pincode gaf om er de winsten van zijn cryptohandeltje op te storten. In werkelijkheid gebruikte hij zijn rekeningnummer om het geld van slachtoffers van phishing, een vorm van internetfraude, op te storten en nadien af te halen. De jongeman was dus niets anders dan een zogenaamde ‘geldezel. “Ze zeiden dat ze in de crypto-business zaten, maar dat ze een rekening nodig hadden om het geld op te storten. Ze beloofden met 2.500 euro en dat leek me makkelijk geld”, stamelde de jonge kerel tegen de correctionele rechter.