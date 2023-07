Inwoner Schoondijke wint 2 ton in Staatsloterij

dag huis! Hans en Ellen zetten na 33 jaar hun huis te koop: ‘Er zal absoluut een traantje weggepinkt worden’

Het was bepaald geen gemakkelijke keuze voor Hans en Ellen Klandermans. Na 33 mooie jaren hebben ze echter toch besloten om hun huis aan de Hunzelaan in Terneuzen te verkopen. Een nieuwe woning is er nog niet, maar als het even kan blijven ze in het Terneuzense wonen. Aan de keukentafel blikken ze alvast terug op meer dan drie decennia aan woongeluk.