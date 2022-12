Hondenweer houdt baasjes niet tegen: hondenlosloopweide officieel geopend

Brugge In Brugge zijn de Warmathons afgetrapt met al zeker zo'n 8.000 deelnemers: “Er zijn veel mensen die het moeilijk hebben, voor hen doen we dit”

Op maandag is op ‘t Zand in Brugge het startschot gegeven van de Warmathons in Vlaanderen. In vijf steden kan je de komende dagen toertjes lopen voor het goede doel. In Brugge daagden minstens zo’n 8.000 mensen op, een straf cijfer. Presentator Brahim van MNM praatte alles zorgvuldig aan elkaar.

19 december