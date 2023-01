Hinder door werken in Oostveldstraat en Lionel Pussemierstraat

Morgen (vrijdag) om 9 uur starten de werken in de Oostveldstraat tussen de N9 en de Burg. Lionel Pussemierstraat. Dit kan lokale verkeershinder met zich meebrengen, maar doorgaand verkeer is wel mogelijk Vanaf maandag 23 januari wordt er ook gewerkt in de Burg. Lionel Pussemierstraat tussen de Oostveldstraat en het Scoutspad. Er zal in dit gedeelte plaatselijk eenrichtingsverkeer zijn voor het verkeer komende van de Oostveldstraat richting Roze. Het Sportpark en school De Wegel blijven toegankelijk langs de beide richtingen. Fietsers en voetgangers kunnen in beide richtingen passeren. De werken duren tot eind volgende week.