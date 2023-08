Het gemis blijft, maar Oekraïners in Oostburg voelen zich thuis in gezellig, groen wijkje

De dertig woningen achter verpleeghuis De Stelle hebben een huisnummer aan de Veerhoeklaan in Oostburg. Maar de stalen huisjes staan niet in een gewoon rijtje, ze liggen redelijk vrij in het groen en vormen een apart wijkje. Bomen zijn niet gekapt, maar zorgen voor schaduw en privacy. De laatste huizen liggen aan een poel met wat knotwilgen er omheen en veel huizen kijken uit op een weiland met koeien. Burgemeester Vermue klopt zich niet op de borst dat Sluis zo’n oase heeft gecreëerd: ,,Maar ik ben wel trots dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Dat we samen met grondeigenaar ZorgSaam en een Belgische woninginrichter een wijkje in een landelijke omgeving met groen hebben kunnen inrichten waar mensen niet boven op elkaar zitten, maar tot zich zelf kunnen komen.”