Het geheim van het Slijkstraatje in Groede, misschien wel het meest pittoreske straatje van Zeeland

met video Industri­eel Museum Sas van Gent staat vol met de Lego van Aloys (70): ‘Fijn om te delen, vooral met de kleintjes’

Het Industrieel Museum in Sas van Gent staat vanaf vandaag vol met Lego. Aloys Sponselee, een enthousiast technisch-Lego-bouwer uit Sas van Gent, stelt er zijn mooiste modellen ten toon. Hij laat bovendien zien hoe de trucks en tractoren ook echt in beweging kunnen komen. En vooruit, de bezoekers mogen het ook even proberen.