Haven van Sluis verandert in één grote badkuip tijdens badeendjesrace

Lidl Sas blijft populair aan beide zijden van de grens: voor de koopjes, vertrouwd­heid en vriende­lijk­heid

Toen ze nog in Duitsland woonden, kwamen Ben en Ria Vlegels al bij Lidl over de vloer. Ook nu ze al lang weer in Nederland wonen, blijft de discounter vertrouwd en goedkoop.