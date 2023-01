Handbalclub Eeklo toont vrijdag Red Wolves op groot scherm

“Onze nationale mannenploeg, de Red Wolves, kon zich voor de allereerste keer plaatsen voor een WK”, zegt Joeri Van de Voorde. “Ze werden ondergebracht in groep H en treffen in de poulefase achtereenvolgens Denemarken, Tunesië en Bahrein. Op vrijdag 13 januari spelen ze om 20.30 uur hun eerste wedstrijd. Die gaan we uitzenden op groot scherm in de sporthal van Eeklo. Gratis toegang, en randanimatie met een dj. De spelersgroep van onze J14-ploeg zorgt voor de organisatie. De opbrengst gaat integraal naar de J14, die volgend jaar naar een internationaal toernooi in Denemarken trekken. We hopen dus op een pak supporters. De deuren gaan al open vanaf 19 uur. Het wordt vrijdag een groot sportfeest.”