Gewonde bij botsing op N675 bij Groede

lezersbrieven Sparta wil niet spelen op slecht voetbal­veld van Goes: ‘Schaam je, gemeente!’

Profclub Sparta weigert te voetballen in Goes, zo slecht is het voetbalveld daar eraan toe. Peter Snaaijer uit Vlissingen vindt het schandelijk. En de dorpsraad van Grijpskerke baalt. Het dorp zucht onder de ‘exorbitante verkeersstroom’ van toeristen, terwijl daar in tegenstelling tot andere dorpskernen géén verdiensten uit middenstand en horeca tegenover staan. Dit zijn de beste lezersbrieven van de week.