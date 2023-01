Gemeente Sluis weigert echtpaar elk antwoord, rechter grijpt in

Het is een opmerkelijke zaak. Het echtpaar, dat anoniem wenst te blijven, wil in de zomer van 2022 vergunningen inzien die zijn verstrekt aan diverse evenementen binnen de gemeente. Zij doen daarvoor een beroep op de Wet open overheid. Die regelt dat iedereen recht heeft op informatie over wat gemeenten en andere overheden doen. In principe is alles openbaar, tenzij het gaat om vertrouwelijke of privacygevoelige informatie, of als de veiligheid in het geding is.