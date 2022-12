Geen extra windmolen langs N49 in Maldegem

Brugge Brugse koetsier Mathias Wentein stapte in het huwelijks­boot­je en deed dat niet onopge­merkt

Groot feest in Koolkerke zaterdag, want de bekende koetsier Mathias Wentein stapte er in het huwelijksbootje. Aan de zijde van zijn bruid stuurde hij een koets die getrokken werd door twee zwarte paarden. En daar hoorden natuurlijk ook acht ruiters bij. We wensen het jonge paartje alle geluk toe in de toekomst.

