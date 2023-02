Gaslek veroorzaakt even opschudding in Stationsstraat

Omstreeks 9.00 uur uur sloten de hulpdiensten de Stationsstraat volledig af voor het verkeer omdat er sprake was van een gaslek in de hoofdleiding. De brandweer kwam ter plaatse en riep omwonenden op om de ramen en deuren dicht te houden. Tegen 11.00 was de straat weer vrij voor het verkeer en had Fluvius het euvel opgelost.