Ex-speler (22) van Cercle Brugge krijgt werkstraf wegens oplichting: “Ik ben onschuldig, ik heb dat geld niet eens nodig”

EekloEen 22-jarige ex-speler van de beloften van Cercle Brugge, die later nog zijn droom als profvoetballer probeerde na te streven in het buitenland, is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur voor phising. Toch schreeuwde Y. zijn onschuld uit.