Europa betaalt 30 miljoen euro voor snelle renovatie van bruggen in Damme en daar heeft oorlog in Oekraïne veel mee te maken

Damme/MaldegemVlaanderen krijgt 30 miljoen euro subsidies van Europa om de bruggen over het Schipdonk- en Leopoldkanaal te vervangen. “In respons op de oorlog in Oekraïne wil de Europese Commissie dit jaar in totaal 660 miljoen euro verdelen voor projecten die de militaire mobiliteit verbeteren”, zegt bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld).

De huidige bruggen over het Schipdonk- en Leopoldkanaal (de zogenaamde Leestjesbruggen) zijn niet geschikt voor uitzonderlijk transport. Hierdoor moet uitzonderlijk vervoer vanaf de haven van Zeebrugge een omweg maken naar het binnenland via gewestwegen, maar doorkruist hierbij verschillende woonkernen. In geval van militaire nood is dat te omslachtig voor militair transport. Zowel de NAVO als het Belgische ministerie van Defensie is daarom vragende partij om het dossier van de N49 te versnellen. Daarvoor krijgt Vlaanderen nu dus 30 miljoen euro subsidies.

Bij de omvorming van de N49 tot autosnelweg komen er drie nieuwe bruggen over het Leopold- en Schipdonkkanaal: een brug voor de ventweg en een per rijrichting van de N49. “Met die werken verhogen we ook de veiligheid voor de fietsers”, stelt het Agentschap Wegen en Verkeer. “Zij krijgen conflictvrije kruisingen onder de N49 (aan Waterpolder via een tunnel en ter hoogte van de Leestjesbruggen door het doortrekken van de jaagpaden onder de bruggen).

Voor de brug in Maldegem is de omgevingsvergunning al verleend in juni 2022 en voor de Leestjesbrug in Damme zou dat in 2023 moeten gebeuren. De aanbesteding volgt dan in 2024. En dat allemaal versneld door de oorlog in Oekraïne.

