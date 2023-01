En wéér speelt de wind spelbreker op Internationaal Vuurwerkfestival in Knokke-Heist: “Brandgevaar zou te groot zijn”

Top 2000-café in Oostburgse kerk: géén ‘Highway to Hell’, maar ook geen ‘Halleluja’

Een Top 2000-café in de kerk. Dat wordt dan vast Leonard Cohens ‘Halleluja’ en ‘Like A Prayer’ van Madonna. Maar of ‘Highway to Hell’ van AC/DC of ‘Sympathy For The Devil’ van The Rolling Stones te horen zullen zijn?

29 december