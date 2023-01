Ellelange rijen en volgeladen karren tijdens totale uitverkoop ‘Kleine Delhaize’: “Een rekening boven de 500 euro? Geen uitzondering, vandaag”

Knokke-Heist Grand Casino Knokke verkozen tot beste casino van België: “Beloning voor onze dagelijkse inzet, en het wordt enkel beter...”

Het Grand Casino Knokke is voor het tweede jaar op rij in de prijzen gevallen tijdens de World Casino Awards. Het werd uitgeroepen tot beste casino van België in 2022. Een erkenning waar ze in de kustgemeente trots op zijn. Zeker omdat de toekomst van het casino er met grootse plannen nóg rooskleuriger uitziet. “In 2023 willen we verder inzetten op innovatie”, licht directeur Thomas Van Cromphout een tipje van de sluier.

25 januari