Eeklo gaat komende drie jaar 35 miljoen euro investeren: “Dit wordt een openhartoperatie voor onze stad”

Brugge Brugge zoekt kandidaten horeca voor Klinkende Kroegen en WIJklanken 2023

De stad Brugge zoekt caféuitbaters in het centrum en in de deelgemeenten die in juli of augustus 2023 een concert willen organiseren in of aan hun zaak. De stad zorgt voor de nodige materiële en logistieke ondersteuning.

18:37