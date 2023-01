Ecohuis opent filiaal in Maldegem: expert in houtskeletbouw mikt op Oost- en West-Vlaanderen

Ecohuis is al meer dan twintig jaar een vaste waarde in de Antwerpse Kempen, en wil nu ook de aanval inzetten op Oost- en West-Vlaanderen. “Daarom is Maldegem op de grens van de twee provincies een ideale uitvalsbasis”, zegt zaakvoerder Gert Mertens. “We hebben in Dessel een nieuwe productiehal voor modulaire woningbouw in gebruik genomen, en kunnen dus verder doorgroeien. Houtskeletbouw zal alleen maar belangrijker worden, als je kijkt naar het energie- en klimaatvraagstuk met alsmaar hogere woningvereisten en energietarieven.”