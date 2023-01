Duidelijkheid over zwembad Eeklo: “Zeker dicht tot september, misschien tot december”

Chemiereus Dow schrapt 2000 banen. Verdwijnen er ook arbeids­plaat­sen in Terneuzen? ‘Dat weten we pas eind maart’

Of en hoeveel arbeidsplaatsen bij Dow in Terneuzen verdwijnen, wordt op zijn vroegst eind maart duidelijk. Dat zegt een woordvoerder in een reactie op het bericht dat chemieconcern Dow Chemical wereldwijd 2000 banen schrapt, met name in Europa.

27 januari