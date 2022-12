Drie nieuwe schepenen leggen eed af in Knokke-Heist

Eerste op­vangunits voor Oekraïners kunnen over een week of vijf in Oostburg staan

Als alles goed verloopt, komen over een week of vijf de eerste tien, vijftien opvangunits voor Oekraïense vluchtelingen in Oostburg te staan. Uiteindelijk komen er veertig tijdelijke huisjes achter woonzorgcentrum Stelle, die een gezin van vier personen kunnen huisvesten.

21 december