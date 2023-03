Digitale parkeervergunningen voor bewoners Sluis en Cadzand-Bad

Het is een van de onderdelen van het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Sluis. Het begin is een paar jaar geleden gemaakt, al ging dat met horten en stoten . De gemeente schafte andere, tweedehands parkeerautomaten aan, maar door onleesbare schermen en storingen waren die een tijd onbruikbaar. Het oplossen van dat probleem was zo duur, de automaten waren uiteindelijk 203.000 euro duurder dan begroot, dat de zo gewenste scanauto geschrapt werd. De gemeenteraad was erg kritisch over de gang van zaken.

Foutparkeerders in de berm

Ook gaat de gemeente bekijken wie in de toekomst waar en wanneer mag parkeren en voor welk tarief. In de begroting is opgenomen dat een dagkaart 12,50 euro gaat kosten in Sluis, een stijging van 2 euro. De gemeente voert dit jaar nog een extra onderzoek uit. Sluis analyseert de parkeercapaciteit, parkeerdruk, hoe lang automobilisten parkeren en waarom. Het onderzoek gebeurt in het hoog- en laagseizoen. In november moet het nieuwe parkeerbeleid klaar zijn.