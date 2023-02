De dag na de evacuatie vanwege het gaslek in Cadzand: ‘U kunt er ook niks aan doen, hè’

Want het was rond de klok van half acht gisteravond toen het sein ‘ontruimen’ kwam. Etenstijd dus. ,,We hebben veel weg moeten gooien", vertelt Kimm de Milliano, eigenaar van De Blanke Top. ,,En iemand die halverwege zijn zeetong zit, kan ik natuurlijk niet laten betalen. Commercieel gezien was het dus niet zo leuk voor ons.”

Waar de Cadzandse hotelier wél een goed gevoel van kreeg, is van het optreden van de hulpdiensten. ,,De jongens van de brandweer namen het evacueren heel serieus. Ze hielden mij de hele tijd op de hoogte. Waar ik ook blij mee ben, is dat het snel was opgelost. Ik was bang dat ik andere hotels moest gaan zoeken voor onze gasten, maar tot mijn opluchting was iedereen om half 12 weer terug in het hotel.”

‘U kunt er ook niks aan doen’

In Sporthal Cadzand, waar de meer dan zeventig evacuees - en hun huisdieren - in de uren daarvoor werden opgevangen, was ook personeel van De Blanke Top aanwezig. ,,Ze zorgden samen met de eigenaar van de sporthal voor eten en drinken. De gasten die ik vandaag spreek, zeggen stuk voor stuk dat ze vinden dat het goed is opgelost. ,,‘En u hebt die gasleiding niet opengebroken, hè. U kunt er ook niks aan doen', zeggen ze.”

De Milliano heeft de gaslucht gisteren overduidelijk geroken. Niet op het terrein van De Blanke Top, dat helemaal bovenaan een duinopgang zit, maar beneden, net voorbij Café Frituur. ,,Daar kwam het uit het riool. Het is ook een medewerker van Café Frituur die de politie waarschuwde. Zo is het balletje gaan rollen. Vlakbij is dan ook het gaslek gevonden, vlakbij de plek waar vroeger discotheek Joy zat.”

Quote Je weet dat ze een geurstof in gas stoppen zodat je ruikt dat het gas is?” Arnoud Knegt, Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Gaslucht zonder gas

Arnoud Knegt van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) zegt dat de kans groot is dat er vandaag en komende dagen nog steeds een gaslucht geroken wordt rond Boulevard de Wielingen. ,,Je weet dat ze een geurstof in gas stoppen zodat je ruikt dat het gas is? Het kan zijn dat mensen die nog ruiken. Dat is dan dus geen gas, maar alleen geurstof.”

Het gaslek ontstond doordat er bij de werkzaamheden een gasleiding is geraakt, vertelt hij. ,,Het gas is via het riool verspreid naar een aantal gebouwen. Uit voorzorg zijn die ontruimd. Het lek is opgespoord door de brandweer en door DNWG, dat er een plug op heeft gezet. Vervolgens meet de brandweer of gebouwen weer veilig zijn om te betreden.”

Mariska van Huisstede is manager van de eveneens ontruimde appartementencomplexen Duinhof-Zuid en het Badhuis. Die vakantievierders die daar in zitten zorgen voor hun eigen eten, dus ze hoefde, in tegenstelling tot De Milliano, niemand van tafel te sturen. ,,Er waren wel kinderen in hun pyjamaatjes.”

Net als De Milliano is zij een dag na de evacuatie nog altijd onder de indruk van de vastberadenheid en competentie van de hulpdiensten. ,,Dat maakt de gasten ook relaxter. Maar gelukkig is het geen hoogseizoen.”