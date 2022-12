College ten Doorn gaat kerstvakantie in met warm gevoel: ontbijt levert 4.250 euro op voor Solidariteitsfonds

Het geld gaat naar het Solidariteitsfonds van de school. “Met ons solidariteitsfonds proberen we dat elke kwetsbare leerling die opgroeit in een omgeving met kansarmoede dezelfde onderwijskansen krijgt als zijn of haar klasgenoten”, zegt algemeen directeur Annick Willems. “Met het geld in ons Solidariteitsfonds proberen we mee te financieren in maaltijden, schoolbenodigdheden en activiteiten op school. Zo kan iedereen op school hier gelijk zijn. Voor ons warm ontbijt konden we rekenen op heel wat sponsors en bedrijven, en dat geeft ons bij de start van de kerstvakantie nog een warmer gevoel.”