Burgemeesterschap is voor Sluise wethouder Jack Werkman ‘fantastisch verjaardagscadeau’

Politie-in­val in Breskens: binnen 5 tellen staan de agenten in de slaapka­mers

Eén tik en de voordeur van het huis in Breskens springt open. In nog geen vijf seconden staan de agenten in de slaapkamers. Hoe de politie verdachten van hun bed licht. ,,Onze kracht zit hem in de overrompeling.”

21 januari