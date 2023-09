Bombardement werkt 79 jaar later nog steeds door in Breskens: ‘Er zijn zoveel doden gevallen in onze straat’

‘Dat hij die motor heeft meegekre­gen, is een schande’: ouders praten voor het eerst over zoon Sander (20), die verongeluk­te in Thailand

De wereld van Chantal Vergauwe (51) en Reggie Blondeel (55) uit het Vlaamse Watervliet (net over de grens bij IJzendijke) stortte op 2 juni 2022 in. Die dag kregen ze te horen dat hun 20-jarige zoon Sander overleden was na een zwaar ongeval in Thailand, 9.000 kilometer van huis. Een jaar na het afschuwelijke nieuws willen ze hun verhaal doen als laatste eerbetoon aan hun zoon. “Mijn broer is 25 jaar geleden verongelukt met de motor. Ik weet hoe gevaarlijk die dingen kunnen zijn.” Er is ook een lichtpuntje in de toekomst. “Een leven is ons ontnomen, maar binnenkort krijgen we er opnieuw een bij.”