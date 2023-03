Boeken van Karl May vonden gretig aftrek

HET LAATSTE WOORD Beumer verlaat BC Vlissingen met pijn in het hart: ‘Baal er echt van dat het team uit elkaar valt’

Een groot verlies is aanstaande voor het Zeeuwse basketbal. Door een ware uittocht aan spelers dreigt BC Vlissingen komend seizoen geen eerste elftal in de competitie in te kunnen schrijven. Sterkhouders als Benjamin Steenbeek, Amar van Sluijs en Thijs Beumer hebben hun vertrek al aangekondigd. Laatstgenoemde vertrekt met pijn in het hart richting Gent, waar hij komend seizoen gaat spelen voor BBC Falco.