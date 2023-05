Bloesem van de meidoorn plukken is flink aanpoten: ‘De blaadjes wegen bijna niks, dus een kilo duurt wel even’

Meidoorns staan overal in Zeeland, maar Biosfeer in Groede is één van een handvol telers in Europa die de knopjes, bloesem en in het najaar bessen oogsten om er plantextracten van te maken. Over een lengte van 700 meter staan de meidoorns in hun witte kleed. Deze week plukt een deel van de 15 medewerkers de bloemblaadjes.