update Duitse automobi­list rijdt Duits kindje (4) aan op camping, kind afgevoerd met traumaheli­kop­ter

Een kind is zaterdagavond zwaargewond geraakt toen het op een camping aan de Nieuwstraat in Groede werd aangereden. Het 4-jarige kind - ook afkomstig uit Duitsland - is waarschijnlijk aangereden door een 35-jarige Duitse automobilist die haar niet zag fietsen. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.