Bakkerij Lefevere opent nu ook winkel in Uitkerke: “90% van al onze producten maken we echt nog zelf”

BLANKENBERGE/KNOKKE-HEISTBakkerij Lefevere breidt zijn imperium uit. Naast de vestigingen in Heist, Duinbergen en Knokke is het nu tijd voor een winkel in Uitkerke. Vanuit het atelier, dat in de Westkappellestraat gelegen is, zal deze locatie dagelijks bevoorraad worden. “We lijken groot, maar onze productie is absoluut niet industrieel”, benadrukt zaakvoerder van de warme bakker Tamara Lefevere (39).

Voor de start van bakkerij Lefevere moeten we even terug naar 1995. Tamara zat nog in de middelbare school toen haar ouders een klein winkeltje openden in de Onderwijsstraat in Heist. Zeven jaar later verhuisde die winkel naar een nieuw pand in de Knokkestraat, en acht jaar geleden opende een tweede bakkerij in de Patriottenstraat in Duinbergen. Sinds drie jaar is er ook de winkel langs de Lippenslaan in Knokke. Tamara besliste op haar 18de om mee mee in de zaak te stappen. Haar vader is er nog steeds actief. “Ik ben nu verantwoordelijk voor de goede werking van alle winkels, het personeel en een deel van de boekhouding. We hebben ondertussen 20 mensen vast in dienst. Ik sta zelf ook nog in de winkel.”

Verkoopster blijft gezicht van de zaak

Lefevere levert zijn producten ook aan een aantal hotels, koude bakkerijen, kruidenierszaken en hotels. En sinds vrijdag 13 januari is er dus de vierde winkel, langs de Kerkstraat 350 in Uitkerke. “We zagen dat Bakkerij Lucas in Blankenberge over te nemen stond. We waren al langer op zoek naar een eigen verkooppunt in Blankenberge, dus dat was een uitgelezen kans. In december gingen we een kijkje nemen, en we waren meteen enthousiast om het pand te huren en er een vestiging te starten. Er staat al een lange toonbank en een mooie bruine kast waar we een deel van onze producten zullen in presenteren. Tijdens het jaarlijks verlof hebben we wat opfrissingswerken gedaan en de gevel aangepast. De verkoopster Christine werkt er al 20 jaar, en zij blijft ook het gezicht na de overname. Ze kent iedere vaste klant bij naam”, zegt Tamara, die ervan overtuigd is dat er in de wijken rond de Kerkstraat veel potentiële klanten wonen.

Het is de bedoeling om hetzelfde assortiment als in de drie andere winkels te verkopen. “Ik denk dan in de eerste plaats aan ons uitgebreide aanbod brood, gebakjes en koffiekoeken. We maken ook onze truffels en melocakes zelf. Dankzij de winkel in Heist waar een afdeling fijne vleeswaren is, zullen de klanten in Uitkerke ook enkele soorten voorverpakte charcuterie vinden.” Tamara heeft niet meteen concrete plannen om een vijfde winkel te openen, maar ze voegt er meteen aan toe dat ze mooie opportuniteiten die op haar pad komen ernstig zal bekijken. “We voelen natuurlijk ook de prijsstijging van de grondstoffen. We hebben het geluk dat we niet bakken op gas want we hebben een mazouttank staan. Daardoor is onze energiefactuur niet buitensporig hoog. We hebben in oktober 2022 een prijsaanpassing moeten doen, maar we hebben gelukkig nog alles onder controle”, besluit Tamara die ook nog hulde wil brengen aan haar ouders, voor alles wat zij verwezenlijkten sinds de opstart in 1995.

Volledig scherm Bakkerij Lefevere heeft nu ook een winkel in Uitkerke. © Benny Proot

