Automobilist ramt geparkeerde auto’s in Zuidzande

Schoondijk­se liet Frans dorpje 1,5 miljoen na, een jaar later is de burgemees­ter nog steeds dankbaar: ‘Dit zullen we nooit vergeten’

Het was een bijzonder verhaal dat vorig jaar naar buiten kwam. De 84-jarige Francina Boidin-van Bortel, oorspronkelijk uit Schoondijke, liet na haar dood bijna 1,5 miljoen euro na aan een grottencomplex in het Zuid-Franse Lamanon. Een jaar later blikt burgemeester Christian Nervi terug. ,,Ik zal mevrouw Boidin altijd dankbaar blijven.”

1 februari