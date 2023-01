‘Atelier in beeld’ zoekt kunstenaars

Atelier in beeld is een initiatief van Kunstwerkt en vindt jaarlijks plaats in mei. Het geeft beeldende kunstenaars de kans om op een een laagdrempelige manier hun werk of werkplek aan een (nieuw) publiek te laten zien. Alle ateliers zijn dan gratis en zonder reservatie te bezoeken. “Beginners en gevorderden, professioneel en niet-professioneel, jong en oud: iedereen die minstens 18 jaar oud is met een werkplek in Vlaanderen of Brussel kan deelnemen. Dus ook alle kunstzinnige Maldegemnaren”, zegt schepen van Cultuur Nicole Maenhout (N-VA). “Inschrijven is gratis en kan via www.atelierinbeeld.be tot 6 februari. Het grote atelierweekend volgt op 6 en 7 mei.”