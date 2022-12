Al 13 Brugse scholen willen bomen laten planten tegen klimaatopwarming

“Bomen zijn belangrijk om de klimaatverandering tegen te gaan, maar ook om de leefomgeving te verbeteren", legt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) uit. “In Brugge zetten we enorm in op het aanplanten van bomen. Zo kunnen Bruggelingen aanvragen indienen om bomen op het openbaar domein en in de eigen voortuin te laten planten. Nieuw dit jaar is dat ook scholen bomen kunnen aanvragen.”