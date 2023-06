Aardenburger zoekt foto’s van eigen buurt

Kunstbos Axel, kaalge­plukt en platgetre­den, krijgt nieuw leven

Het was een klein zinnetje in de kunst- en cultuurnota van de gemeente Terneuzen, de optie om het Kunstbos in Axel weer een echt bos te laten zijn. Verdwijnen dus de kunstwerken uit het bos, of heeft het verpauperde bos toch nog toekomst?