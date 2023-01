300 bestuurders op de bon bij snelheidscontroles in Maldegem

Twee rijbewij­zen ingenomen bij onopvallen­de surveillan­ce in Zeeuws-Vlaanderen

Tijdens een onopvallende verkeerssurveillance in de ochtendspits van dinsdag en woensdag zijn in Zeeuws-Vlaanderen verschillende bestuurders bekeurd. Een 28-jarige vrouw moest haar rijbewijs inleveren omdat ze 62 km/u te hard reed over de Herbert H Dowweg bij Hoek. Naast de snelheidsovertreding bleek haar voertuig niet verzekerd te zijn.

11 januari