1.000 medewerkers van OCMW en Mintus in Brugge krijgen opvallend fluohesje

“We stimuleren onze medewerkers om met de fiets naar het werk te komen”, zegt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys (Vooruit). “Zo’n 1000 medewerkers komen soms, vaak of altijd met de fiets naar het werk. Uiteraard willen we hebben dat dit veilig kan gebeuren. Daarom investeren we bewust in hun zichtbaarheid.” ‘Op weg naar Mintus’: dat is de slogan die op de hesjes staat. Stefanie Verhoest is teamcoach in het Mintus-woonzorgcentrum Van Zuylen en bedacht de slogan. Ze is opgetogen dat die nu ‘in duizendvoud’ verspreid wordt: “Ik ben één van de vele medewerkers die met de fiets naar het werk komt. Ik doe mijn job graag en wil anderen motiveren om eventueel bij Mintus of het OCMW aan de slag te gaan. Een fluohesje met de slogan “Op weg naar mintus” vat het mooi samen.”