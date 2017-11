Zwollenaar speelt sterren van de hemel op stationspiano

videoMuzikaal talent ontdekken? Daar is niet altijd een tv-format voor nodig, blijkt uit een filmpje van een man die achter de openbare piano op het station in Zwolle de sterren van de hemel speelt en zingt. Deze bijzondere uitvoering van Wicked Games van Chris Isaak door Hans Jansen in een vrijwel lege stationshal werd binnen mum van tijd duizenden keren bekeken.