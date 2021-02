Zwijmel mee: deze negen romantische filmklassiekers vind je op Netflix

kijktipsOp zoek naar romantische films met een happy end ? Die hebben we voor je. Voor dit lijstje speurde de redactie van Veronica Superguide Netflix af op zoek naar de beste romantische films. Van Dirty Dancing tot Notting Hill en A Star is Born ; met deze tien favorieten kom je helemaal in de Valentijn-sferen.

9. To All The Boys I’ve Loved Before

Anderhalf uur aan grappen, verrassingen en liefdesperikelen in een fris en modern jasje. In To All The Boys I’ve Loved Before schrijft Lara Jean intieme brieven naar de vijf jongens op wie ze ooit verliefd is geweest. Deze brieven zijn echter alleen bedoeld om haar gevoelens op papier te zetten, en niet om gelezen te worden door anderen! Haar leven wordt dan ook flink overhoop gegooid wanneer haar brieven in verkeerde handen vallen.

8. Dirty Dancing

Netflix herbergt een schat aan leuke romantische films, waaronder ook een aantal klassiekers, zoals Dirty Dancing. De dansfilm is nog altijd een van onze favoriete films om bij weg te zwijmelen. Frances ‘Baby’ Houseman (Jennifer Gray) brengt de zomer door in een resort met haar familie. Het beloven saaie weken te worden… Maar dan wordt ze verliefd op de dansinstructeur: Johnny Castle (Patrick Swayze)!.

7. The Notebook

En dan in de categorie romantische films drama: The Notebook. Deze film volgt het verhaal van Allie (Rachel McAdams) en Noah (Ryan Gosling), zoals verteld door een oude Noah aan zijn grote, dementerende liefde in een bejaardentehuis. Het acterende duo werd op de set verliefd op elkaar, waardoor de romantiek van het scherm afspat. In plaats van een voorspelbaar liefdesverhaal wordt het daardoor een heerlijke lovestory vol twists en een onvergetelijk einde.

6. Pride & Prejudice

In deze 2015-versie van de Jane Austen-klassieker zien we Kiera Knightly als Elizabeth, een jonge vrouw die in een haat-liefdeverhouding belandt met Mr. Darcy, een man uit de Britse upper-class, gespeeld door Matthew McFadyen. Hun verschillen trekken een zware wissel op hun relatie, maar zoals je dat mag verwachten overwint de liefde uiteindelijk.

5. My Best Friend’s Wedding

Na die zware kost is het weer tijd voor een romcom. Julia Roberts is net als de zojuist genoemde Tom Hanks en Meg Ryan een waar romcom-icoon. Zodoende vind je haar straks nog een keertje in deze lijst. Op nummer vijf in onze toplijst met de beste romantische films op Netflix echter eerst aandacht voor: My Best Friend’s Wedding. Jules en Michael grappen al jaren dat ze met elkaar trouwen als ze op hun 28e nog vrijgezel zijn. Twee weken voor de ‘deadline’ komt Michael met het nieuws dat hij gaat trouwen. Dit doet Jules realiseren dat ze eigenlijk heel erg verliefd is op Michael.

4. Call Me By Your Name

Armie Hammer en Timothée Chalamet schitteren in Luca Guadagnino's bewerking van André Acimans gelijknamige roman, over de eerste liefde van de 17-jarige Elio. Hij wordt verliefd op de 24-jarige assistent van zijn vader: Oliver. Dit sensuele verhaal is zowel ontroerend als hartverscheurend. De film vat wat ons betreft perfect de gevoelens van eerste liefde samen. Om nog maar niet te spreken over de prachtige Italiaanse setting van Call Me By Your Name, waardoor je je als bonus meteen op vakantie waant.

3. Notting Hill

Daar is de koningin van de romantische films weer: Julia Roberts. Notting Hill mocht natuurlijk niet ontbreken in deze toplijst met de beste romantische films op Netflix. De combinatie van perfecte casting en sterke grappen trekt zelfs de grootste cynicus over de streep. Zoals met veel romantische comedy’s is de afloop geen verrassing, maar ligt het pad erheen bezaaid met allerlei blokkades. Een ontzettend leuk uitgangspunt dat in deze film optimaal wordt gebruikt.

2. About Time

Alhoewel we dus op zijn tijd best houden van een film vol met romantische clichés is het echter ook wel eens leuk om verrast te worden. Neem About Time. We zien Mary (Rachel McAdams) en Tim (Domhnall Gleeson), wiens chemie in deze film heerlijk is. Tim leert dat hij door de tijd kan springen. Hij besluit zijn krachten te gebruiken om zijn leven te perfectioneren. Stralend middelpunt van dat perfecte leven is zijn crush: Mary. Maar dan komt Tim erachter dat deze magische eigenschap niet altijd zaligmakend is.

1. A Star is Born

Zin om een potje ongegeneerd te janken? A Star is Born mag je zeker onder de noemer romantische films/drama schuiven. Deze muzikale dramafilm - de zoveelste remake van de Hollywood-klassieker - gaat over de instabiele countryrock-superster Jackson Maine (Bradley Cooper). Hij neemt de talentvolle, maar onbekende Ally (Lady Gaga) op sleeptouw wanneer hij gefascineerd raakt door haar superieure stem. Zelden overtreft een remake zijn origineel, maar A Star Is Born weet het tóch te presteren.