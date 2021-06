Zwarte Cross wederom afgelast, Feestfabriek komt met alternatief feest

De Zwarte Cross van 2021 is afgelast. Dat heeft de Feestfabriek laten weten. ‘Met onmundig veel pijn in de pens en het hart moeten we jullie melden dat we het feest van 2021 definitief afgelasten’.

Dat het feest, waar jaarlijks honderdduizenden mensen op afkomen in Lichtenvoorde, mogelijk niet door zou kunnen gaan was al bekend. Eerder liet de Feestfabriek in een brief aan de betrokken al weten dat de Zwarte Cross van 2021 op losse schroeven stond.

Personeelstekorten

De coronacrisis heeft flink huisgehouden in de evenementenbranche waardoor veel bedrijven met personeelstekorten kampen. Die problemen, in combinatie met de onzekerheid van het waarborgfonds en de onduidelijkheid over het testen, hebben de Feestfabriek doen besluiten de Zwarte Cross voor het twee jaar op rij af te gelasten.

Een domper voor de organisatie, die het festival vanwege de coronacrisis al verplaatst had naar eind september. “Door de uitdagingen waar we tegenaan lopen, in combinatie met de krapper wordende voorbereidingstijd, kunnen we het festival niet neerzetten zoals de mensen dat van ons gewend zijn. Daarom is de Zwarte Cross wederom annuleren de enige optie”, aldus Ronnie Degen, mede-eigenaar van de Feestfabriek.

Het afgelasten van de Zwarte Cross betekent niet dat er 25, 26 en 27 september geen feest gevierd gaat worden in de Achterhoek. Het weekend in september wordt nu gebruikt voor de Mega Immuun Party. Een kleinschaliger festival zonder camping waar dagelijks zo'n 20.000 bezoekers welkom zijn.

Extra dag

Een stuk minder dan ruim 200.000 die normaliter op een Zwarte Cross-weekend in de Schans aanwezig zijn. ‘Die kleinere omvang maakt het haalbaar met een relatief korte voorbereidingstijd. De vergunning voor het feest is aangevraagd en de kaartverkoop start binnenkort’, aldus de Feestfabriek.

De eerstvolgende Zwarte Cross staat gepland voor 14, 15, 16 en 17 juli 2022. Een dag meer dan normaal. ‘Om de comeback te vieren, zijn we met de gemeente in gesprek om het evenement met een dag uit te breiden’, laat de organisatie weten.

Kaartjes, die al gekocht zijn voor de Zwarte Cross van 2020, blijven geldig voor de editie van 2022.