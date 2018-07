Zwarte Cross betreurt wangedrag: 'Blijf volgend jaar gewoon weg'

Zwarte Cross in Lichtenvoorde trok in het weekend van 15 juli 219.900 bezoekers die er een mooi weekend van maakten. ,,Wij willen jullie niet te kort doen of een zure nasmaak bezorgen'', schrijft de organisatie in een perscommunique. ,,Maar wat wij ook niet willen is ongeoorloofd gedrag onder de mat schuiven en doen alsof wij dit soort gedrag tolereren door het dood te zwijgen.''

Het gaat hierbij om bier gooien, respectloos gedrag jegens medewerkers en bezoekers, slopen van vloerdelen, decoratie, andermans spullen en ander vandalisme en het niet respecteren van de huisregels.

De organisatie roept bezoekers op tot sociale controle en wangedrag te corrigeren. ,,Eén glas bier gooien klinkt onschuldig, maar als dat net het glas is dat op iemands hoofd komt dan is het echt niet cool. Bier gooien naar een artiest vinden we zeer respectloos, vooral omdat de Zwarte Cross juist een respectvol festival is. Daarnaast is met bier gooien natuurlijk sowieso achterlijk en zonde.''

Mix

Volgens festivaldirecteur Rikie Nijman, beter bekend als Tante Rikie, en haar crew staat vrijheid hoog in het vaandel. ,, Het kan geen toeval zijn dat er vanaf de beginjaren nooit gedoe is, nooit noemenswaardige calamiteiten. En dat met zoveel bezoekers en elk jaar opnieuw. Dat is juist zo mooi aan de Zwarte Cross en dat willen we houden.''

In Lichtenvoorde was er op 33 podia en de crossbaan een mix te zien van motorcross, stunts, muziek en theater. Er kwamen ruim 250 bands en duizend theaterartiesten in actie. De line-up bestond onder meer uit De Dijk, Triggerfinger, Gogol Bordello, Millionaire, Death Alley, Mike Williams, The Band of Heathens, De Motorband en Pé Daalemmer & Rooie Rinus. Het feest op de camping ging door tot in de kleine uurtjes. Vanwege de aanhoudende droogte werd een rookverbod uitgevaardigd voor een deel van het terrein de Oase.

Volledig scherm © Jan Ruland van den Brink