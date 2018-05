Zwangere Monica Geuze showt haar bikinilijf

De 23-jarige Monica fotografeerde zich op haar vakantieadres in een spierwitte bikini in de badkamer van haar hotel. Op haar buik is de zogenoemde linea nigra, ook wel zwangerschapsstreep, zichtbaar: een donkere, verticale lijn die op de buik verschijnt tijdens de zwangerschap en later weer verdwijnt. ,,Oh hi Instagram'', schrijft ze over haar babybuik. Het kiekje kreeg in amper een uur tijd meer dan 100.000 likes. De fans van de YouTuber raken niet uitgepraat over haar zwangere lijf. ,,Wauw, zo mooi he'', is de teneur.