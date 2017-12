Zwangere Monica Geuze hintte al naar naam baby

Monica en Lars liggen in deze vlog in bed, als de tatoeage in de nek van Monica ter sprake komt. ,,Weten jullie trouwens waarom Monica Joy in haar nek heeft gezet?'', vraagt Lars aan de volgers. ,,Ja, dat heb ik uitgelegd, antwoordt Monica. ,,Heb je al gezegd dat ons kindje Joy gaat heten?'', reageert de voetballer. De vlogster lacht: ,,Nee''.

,,Oh, dus nu heb ik iets verklapt'', reageert Lars op de uitleg van Monica. ,,Nee, want we krijgen geen kind en we weten ook niet of het Joy gaat heten'', aldus Monica. En daarmee is de kous voorlopig af. Lars merkt wel op dat nu Monica die naam in haar nek heeft laten zetten, de baby wel Joy moet gaan heten. Of dat echt zo is, weten we waarschijnlijk pas over een aantal maanden.