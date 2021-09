Zwangere Kylie Jenner kopieert Kim Kardashian met volledig doorschijnende outfit

De cosmeticamiljonair bevestigde in 2018 pas dat ze zwanger was geweest toen haar dochtertje Stormi al was geboren . Het verschil met haar tweede zwangerschap is enorm.

Toen moest haar grootste zwangerschaps-fashion statement nog komen. Later op de dag verscheen Kylie bij het Empire State Building in een volledig doorschijnend ensemble, waarin haar bollende buikje niet te missen was. Het kanten pak, een ontwerp van LaQuan Smith, lijkt sterk op het exemplaar dat Kim Kardashian droeg toen ze in 2015 zwanger was van zoontje Saint: