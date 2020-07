Zwangere Kim wil dronken worden en flirtende Maan keihard genegeerd

Ongewilde vreemde­ling in eigen land

14:26 Oscarwinnares Cate Blanchett is een van de drijvende krachten achter deze Australische serie over vreemdelingenopvang. Niet alleen speelt zij een lid van een discutabele sekte, ook is zij als producent een van de initiatiefnemers van Stateless, waarin het twijfelachtige immigratiebeleid van Australië tegen het licht wordt gehouden.