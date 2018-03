Zwangere Eva Jinek reageert gevat op 'ongemakkelijke' Matthijs

Volledig scherm © BNNVARA Na een felicitatie richting Eva en een 'dank je' van haar kant, begon Matthijs de conversatie met twijfel in zijn stem. ,,Nu is het de vraag: Hoe ver ben je? Ik weet het ook allemaal niet...'' Met gegiechel van de toeschouwers achter hem: ,,Wat kan mij het ook allemaal schelen?!''



Een stralende Eva reageerde lachend en gevat. ,,Ik voel ongemak bij jou, Matthijs.''

De presentator viste vervolgens toch naar details door te concluderen dat zijn collega op 4 juni weer op tv te zien is. ,,Op 4 juni zitten wij daar'', beaamde Eva, gevolgd door de opmerking dat ze nog niet weet of haar eerste kindje een jongetje of een meisje is. ,,Als ik het zou weten, denk ik niet dat ik het hier zou vertellen. Dit is iets wat ik niet langer kan verbergen, daarom vertel ik het uiteraard, maar verdere details, daar wil ik mensen niet mee belasten. In ieder geval ben ik er 4 juni sowieso.''

Matthijs vervolgens: ,,Ik denk niet dat je je iets hebt aangetrokken van uitzendschema's. Je had gewoon zin in de liefde en een kind, of niet?'' Zijn gast, klappend in haar handen: ,,Dit is het beste gesprek ooit! Waar vráág je precies naar? Wanneer het gebeurd is?''

Nadat de rust in de studio was wedergekeerd, wist Eva nog te melden dat een kind 'nooit uitkomt'. ,,Mijn ouders zeiden: Dus doe het gewoon als je dat wil, en dan verzin je altijd een oplossing. Dan helpen we jou daarbij.'' Tenslotte: ,,Dan ben ik blij dat dit onderwerp nu afgehandeld is.''

Volledig scherm © BNNVARA

Volledig scherm © BNNVARA

Monique Nierop🐰 on Twitter @dwdd @JinekLive Matthijs schoot al in een kramp om normaal met Eva Jinek te praten, maar de redactie is blijkbaar ook van de riefel.😳

paul van hoek on Twitter @dwdd Eva zwanger en met een biertje bij Matthijs aan tafel?

yangmuda on Twitter @Ru260566 Volgende week gaat Eva Jinek Matthijs weer interviewen

Sylvia Roelofs ☃️ on Twitter Oh hemeltje lief! Matthijs kan niet een fatsoenlijk gesprek voeren met zwangere Eva. Ik kreeg het schaamrood op mijn kaken #ongemakkelijk #dwdd