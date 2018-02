Zwangere Edison-winnares Roxeanne oogst veel lof met strakke positiejurk

Volgens Roxeanne, die samen met haar vriend Erik Zwennes aanwezig was, draagt ze de Edison op aan het ongeboren kindje. Paul de Leeuw feliciteerde 'Rox' via Twitter en stelde: ,,Geniet ervan, maar je kindje geen Edison noemen!" De zangeres heeft daar nog niet op gereageerd. Wel stelde ze bij een aantal Instagramfoto's van het evenement dat ze feitelijk met drie prijzen naar huis ging: de Edison, haar vriend en het 'boontje' in haar buik. Roxeanne, die een paar maanden geleden nog een miskraam kreeg, onthulde onlangs dat ze een kindje verwacht. ,,Onze wens is eindelijk in vervulling gegaan'', schreef ze op Instagram. ,,We're expecting a little bean.''