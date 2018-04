Zwangere Candice Swanepoel gaat uit de kleren en Trijntje filmt sterke 'wijfies'

SHOWBYTESKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrities. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Koekoek! Trijntje Oosterhuis en Leo Alkemade staan werkelijk versteld van de spierkracht van de 'Talpa wijfies' die een piano, die te zien is in het programma It Takes 2, zonder pardon de studiotrap 'afketsen'.

Hier bij It Takes Two @talpatv @rtl4 worden de meisjes flink aan het werk gezet! De vleugel moest even van het podium af 👊🏽🙈👏🏽😉. Talpa “Wijfies” sterke vrouwen! @leoalkemade camerawerk 👍🏽 #ittakestwo #sterkevrouwen #talpachicks Een foto die is geplaatst door null (@trijntjeoosterhuis) op 10 Apr 2018 om 3:43 PDT

Neerlands trots Michiel Huisman heeft opnieuw zijn naam weten te verbinden aan een Amerikaanse productie. In dit geval een verfilming van een boek die nogal wat plek inneemt in de ondertiteling: The Guernsey Literary & Potato Peel Pie Society.

Last night with @lilyjamesofficial for The Guernsey Literary and... yeah, that movie with that long title;-) Can’t wait for you to see it too! Coming out on the 20th in the 🇬🇧 Een foto die is geplaatst door null (@michielhuisman) op 10 Apr 2018 om 4:48 PDT

OG3NE's Lisa Vol cruiset vandaag in een dikke vette witte Audi richting het Mediapark.

Cruising to the TV studio ain’t so bad this way... ☀️ Een foto die is geplaatst door null (@lisaog3neofficial) op 10 Apr 2018 om 5:03 PDT

Tijdens een sportsessie in het Amsterdamse Bos wordt Gerard Joling ontzettend blij van de lichtroze bloesem. ,,Je weet niet wat je ziet'', aldus Geer.

Hier kan ik toch zo blij van worden 🌸🌸🌸 #gerardjoling Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 10 Apr 2018 om 5:38 PDT

Zanger-musicalster Jim Bakkum zit midden in het schrijfproces van zijn nieuwe plaat en verklapt vandaag hoe die muziek ongeveer gaat klinken.

Zit nog steeds midden in schrijfproces van de EP, maar vind het leuk om af en toe dingen te delen. Zal de komende tijd vaker gebeuren... 😉 Deze heb ik samen met mulititalent @DaanKist gemaakt. #teaser #ep @LaFouxMusic @SonyMusicNL Een foto die is geplaatst door null (@jimbakkum) op 10 Apr 2018 om 6:09 PDT

Johnny de Mol gaat vanavond in een aflevering van De Reis van je Leven met de ongeneeslijk zieke Sofie op reis om haar lievelingsdier de leeuw te spotten in Afrika.

@johnnydemolofficial gaat samen met de ongeneeslijk zieke Sofie en haar vriendinnen op reis naar Afrika om het leven te vieren. ❤ #dereisvanjeleven #vanavond21.30 #afrika Een foto die is geplaatst door null (@rtl4) op 10 Apr 2018 om 6:19 PDT

Victoria's Angel en tevens goede vriendin van topmodel Doutzen Kroes, Candice Swanepoel is zes maanden zwanger en iedereen mag het weten. Was de bloedmooie blondine de afgelopen maanden terughoudend met het delen van foto's waarop ze haar groeiende buik liet zien, vandaag worden haar fans dubbel en dwars beloond.

Body blossoming 🤰🏼the path between spiritual and the physical ...aren’t women amazing?! #6months Een foto die is geplaatst door null (@angelcandices) op 10 Apr 2018 om 6:11 PDT

Anna Nooshin geniet in Californië van de aangename temperaturen en ze laat haar volgers meegenieten van de zon en van haar lichaam. De geboren Iraanse heeft nu weer een fantastisch badpak aan, maar ze verbrandde wel haar oor en haar knieën. Sterkte daar, Anna!

My knees and left ear got burned today #la #santamonica 13.7k Likes, 131 Comments - Anna Nooshin (@annanooshin) on Instagram: "My knees and left ear got burned today #la #santamonica"

Voormalig 'Lama' Ruben van der Meer is altijd in voor een geintje. Op Instagram post hij een foto van de Trumpjes zonder tanden en dat ziet er heel geinig uit.

🤣 224 Likes, 11 Comments - Ruben van der Meer (@rubenvdmeer) on Instagram: "🤣"

Douwe Bob is bovenal zanger, maar heeft hij ook politieke ambities? Douwe reageert op een foto van de profielschets van de burgemeester van Amsterdam, daarin wordt gevraagd om een persoon met humor. ,,Oké, oké, ik doe het", zegt Douwe. Dat zien wij wel zitten!

Oke Oke, ik doe 't! 441 Likes, 15 Comments - Douwe Bob (@douwebob) on Instagram: "Oke Oke, ik doe 't!"

Gerard Ekdom en Caro Emerald waren gisteren te gast bij Pauw. Tussen de opnames door hadden de twee ook nog tijd om een geintje uit te halen. De radiodj en de zangeres faceswapten hun gezichten en dat zag er heel lollig uit.

Het was nogal laat gisteravond... 😂 #faceswop #caroemerald #gekkigheid 535 Likes, 13 Comments - @gerardekdom on Instagram: "Het was nogal laat gisteravond... 😂 #faceswop #caroemerald #gekkigheid"

Rico Verhoeven heeft wat te vieren. De kickbokser is vandaag 29 jaar oud geworden. ,,TURN UP....Its my birthday 👑 29", zegt de realityster op Instagram. Ook van ons: van harte gefeliciteerd, Rico!

TURN UP....Its my birthday 👑 29 4,138 Likes, 370 Comments - Rico Verhoeven (@ricoverhoeven) on Instagram: "TURN UP....Its my birthday 👑 29"

Kim Kardashian is er even tussenuit en schroomt niet om dat te delen met haar followers. In zo'n vijf uur toont Kim haar curves met drie foto's op Instagram. Wij zochten de beste voor je uit.