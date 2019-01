Zus Donna Summer geeft Carolina Dijkhuizen megacompliment

Dijkhuizen bracht het compliment dat ze kreeg van de zus van de zangeres vandaag naar buiten via Facebook. ,,Wat een eer, Linda houdt van mijn hot stuff”, jubelde Dijkhuizen. Ze wist eerst niet dat Linda Gaines - die ook nog you go girl schreef - Donna’s zus is. Totdat één van haar volgers haar daarop wees. ,,Wauw’’, reageerde Carolina vervolgens.

Volgens Dijkhuizens manager Dennis Erhardt is het contact tussen Carolina en Donna’s zus toevallig ontstaan. ,,Een volger van Carolina had op sociale media iets over haar aanstaande tributeconcerten gemeld. In dat bericht - feitelijk een filmpje van Carolina’s liveversie van de megahit Hot Stuff - had die persoon Linda Gaines getagged. Op die manier werd Donna’s zus op Carolina gewezen en kwam ze dus met een spontane reactie.’’

Erhardt heeft inmiddels via Facebook contact gezocht met de zus van Donna Summer om haar uit te nodigen voor een van de concerten die Carolina Dijkhuizen nog tot en met mei geeft onder de titel Thank God It’s Donna. ,,We hopen natuurlijk dat ze komt. Het zou fantastisch zijn als ze erbij wil zijn. Al was het alleen maar om achter de schermen even met haar op de foto te gaan.’’

Spannend

Hij noemt de reactie van Linda Gaines ‘de best mogelijke public relations’ voor Carolina's optredens. ,,Carolina’s dag kan niet meer stuk na dit bericht. Voor haar is de Donna Summer tribute haar eerste show alleen op het podium. Dan is het best spannend of je concerten vol zullen zitten.’’ Erhardt stelt dat het animo voor de optredens ‘ongekend groot’ is. ,,Zelfs zo dat we waarschijnlijk met onderdelen van de show, waarin Carolina samenwerkt met het Gare du Nord orchestra, op festivals gaan staan.’’

Dijkhuizen is bij het grote publiek vooral bekend van haar rollen in musicals als Aida, The Lion King, Sister Act en The Bodyguard. Ze heeft veel zin in de Donna-shows: ,,Van het zingen in de kerk naar hoofdrollen in musicals en de droom om ooit een popster te worden. Donna Summer was en is nog steeds een groot voorbeeld voor mij en haar carrière loopt als een rode draad door mijn leven. Ik vind het geweldig om haar muziek levend te houden op een plek die ook voor haar heel dierbaar was: het theater’’, zo liet ze onlangs weten.

Donna Summer (63) overleed op 17 mei 2012 na een lang gevecht tegen longkanker, die ze beweerde te hebben opgelopen door het inhaleren van giftige deeltjes tijdens de aanslagen op 11 september 2001 in New York. Ze liet haar man, hun twee dochters, een dochter uit een eerder huwelijk en vier kleinkinderen achter. Summer scoorde ettelijke megahits zoals Love to love you baby, Bad girls, She works hard for the money, The hostage, Could it be magic, MacArthur park en natuurlijk Hot Stuff.

Volledig scherm Donna Summer (onder midden) met haar zussen. Linda is de bovenste. © Facebook

Volledig scherm Donna Summer in 2007. © ANP