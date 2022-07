Zus (22) Miley Cyrus viel weg tijdens interview door ernstige verslaving: ‘Dood stond op de stoep’

,,Als ik nog één stap verder zou gaan, was er niets van mij over, behalve deze liedjes’’, opent ze de plaat.

Xanax, zoals het medicijn ook bekendstaat, is een rustgevend middel dat artsen kunnen voorschrijven bij angststoornissen. Noah, die in 2020 werd genomineerd voor een Grammy, kreeg haar eerste pilletje op haar 18de van haar toenmalige vriend. ,,Ik wilde zijn wat hij wilde, wat hij cool vond en wat ik dacht dat iedereen deed’’, zegt ze deze week in Rolling Stone.

Cyrus zat al langer niet goed in haar vel. Ze wilde in haar jeugd een ‘normaal kind’ zijn, maar met de beroemde zanger Billy Ray Cyrus als vader en Miley als zus liep dat anders. Iedereen op straat vroeg of ze de zus van Miley was, waardoor ze het gevoel kreeg niet zélf iemand te zijn. Ze werd depressief en kreeg last van body dysmorphia (ook morfodysforie en stoornis in de lichaamsbeleving genoemd), een psychische stoornis waarbij je geobsedeerd bent door je uiterlijk en jezelf niet mooi genoeg vindt.

Wat qua Xanax vrij onschuldig begon, liep snel uit de hand. ,,Ik werd omringd door mensen die makkelijk aan het middel konden komen’’, vertelt ze. Noah sliep steevast tot 20.00 uur en had geen idee welke dag het was. Haar geheugen functioneerde amper. ,,Het werd een zwarte, bodemloze put.’’

Volledig scherm Noah en Miley Cyrus in 2017. © BrunoPress/Mediapunch

Wegvallen tijdens interview

Een pijnlijk dieptepunt kwam in 2020. Ze nam een interview op voor de televisie en viel midden in het gesprek soms ineens weg. ,,Ik zakte helemaal weg en viel in slaap, ik kon mijn hoofd niet omhoog houden, mijn ogen niet open, zo ver weg was ik’’, memoreert ze. Het interview werd uiteindelijk nooit uitgezonden.

Hetzelfde jaar overleed haar oma Loretta. ,,Ik voelde me zo schuldig omdat ik er niet was toen ze stierf’’, zegt ze. ,,Ik was er lichamelijk wel bij, maar emotioneel gezien niet. Dat kon ik niet.’’ Ze sloot zich ook nog af van haar rouwende moeder en dat zorgde voor een wake-upcall. ,,Ik was alleen, ik was bang, en ik realiseerde me dat ik alle mensen van wie ik houd en die ik nodig had, zélf weg had geduwd.’’

Quote Ik kon mijn hoofd niet omhoog houden, mijn ogen niet open, zo ver weg was ik Noah Cyrus

Zichzelf troosten

Eind 2020 zocht ze hulp en kickte ze af, waarna ze steun vond in het maken van nieuwe muziek. Daarin zingt ze extreem eerlijk over haar situatie, reden voor haar om er nu ook voor het eerst in een interview over te praten. ,,Toen ik 20 jaar werd, overviel het gevoel me dat ik misschien geen 21 zou worden’’, opent ze haar nieuwe plaat.

Inmiddels gaat het beter met Noah. Ze heeft therapie, wordt behandeld door een psychiater en is veel thuis met haar honden. ,,Ik word ‘s ochtends wakker en kan in de spiegel kijken en door de dag komen zonder mezelf te haten’’, zegt ze. ,,Ik kan mezelf nu troosten en voor mezelf zorgen.’’

Luister ook naar de AD Media Podcast. Met een terugblik op het tv-seizoen, een pluim voor Renze Klamer en de nieuwe presentatieklus van Rob Kemps.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: