Zuid-Koreaanse popster Jaejoong diep door het stof na ‘grap’ over coronabesmetting

Hoewel hij meent dat zijn ‘grap’ krom is geïnterpreteerd, wringt hij zich in allerlei bochten om de ontstane boosheid de kop in te drukken. ‘Ik heb een verkeerde inschatting gemaakt en had dit nooit mogen doen. Wat ik wilde is mijn volgers extra alert maken op de gevaren van corona en geen mensen aanmoedigen regels te negeren’, schrijft hij. ‘Het is juist beangstigend om te denken dat je meerdere mensen kunt besmetten als je op een mooie lentedag zonder mondmasker in de buitenlucht bent’. Jaejoong haalt ook zijn vader, een longkankerpatiënt, er nog bij om zich te verdedigen. De man lag geruime tijd in het ziekenhuis en maakt het inmiddels weer goed.



Of zijn volgers de opmerkelijke misstap van Jaejoong pikken, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat internationale media, zoals de BBC, CNN en The New York Times zijn ‘grap’ breed hebben opgepakt en hem typeren als ‘oliedomme en onverantwoordelijke artiest’. De Zuid-Koreaan hoopt dat de rust rond zijn persoon weer snel zal terugkeren, zo meldt hij op Instagram. ‘Mijn hart is oprecht bij alle overheidsinstanties, al het zorgpersoneel en alle anderen die momenteel vechten om corona de wereld uit te krijgen’.